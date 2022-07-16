رومانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدرى القردة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 07:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدرى القردة في البلاد خلال اليوم الماضى، وقال الوزارة أن المصابين رجلان بين 30 و32 عاما، وتم عزلهما في المستشفى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في وقت سابق إن لجنة الطوارئ ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الفيروس النادر، على الرغم من استنتاجها في يونيو أن جدري القردة ليس "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

ولا تزال أوروبا بؤرة لتفشي المرض، حيث سجلت فيها حوالي 80٪ من الحالات المعروفة حول العالم.