مساعد الرئيس الروسى: سنتصرف بشكل يجعل نظام SWIFT غير ضرورى

جدة - نرمين السيد - قال مكسيم أوريشكين مساعد الرئيس الروسى إن سلطات بلاده تخطط لتعديل نظام التجارة الاقتصادية الخارجية، بشكل تختفى معه الحاجة إلى المدفوعات من خلال نظام SWIFT بين البنوك.





وأضاف أوريشكين -فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- أنه: "سيتم حل موضوع SWIFT بكل بساطة. سنتصرف بشكل يجعل الحاجة له تختفى". ووفقا له، تعتبر مهمة تهيئة الظروف المريحة لتنفيذ النشاط الاقتصادى الأجنبى، المهمة الرئيسية للسلطات الروسية فى الوقت الحالى. وأشار مساعد الرئيس الروسى إلى أنه تتم مناقشة عدد من الأفكار المبتكرة، مع الشركاء الصينيين "والتى يمكن أن تغير الوضع بشكل جذرى". وشدد أوريشكين على أن روسيا لن تكون منغلقة اقتصاديا، بل على العكس من ذلك، ستتعاون علانية مع أى دولة من الخارج، لكن لتحقيق ذلك يجب وجود مؤسسات مالية موثوقة.

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