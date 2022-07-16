العالم اليوم - سوق انتقالات "كئيب" للجزائريين.. نجوم في المنتخب بلا أندية

انتم الان تتابعون خبر سوق انتقالات "كئيب" للجزائريين.. نجوم في المنتخب بلا أندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 07:18 مساءً - بينما يشتعل سوق الانتقالات في كرة القدم بالانتقالات المثيرة، يمثل هذا الصيف "نكسة" لعدد كبير من النجوم الجزائريين الدوليين، الذين وجدوا أنفسهم معلقين بينما لم تجدد أنديتهم الأوروبية التعاقد معهم.

ويواجه عدد من النجوم الجزائريين أزمة البحث عن ناد جديد بعد نهاية عقودهم وتخلي أنديتهم عنهم في أوروبا، مما يضعهم في سباق مع الزمن للتوقيع مع ناد جديد حول العالم.

سفيان فيغولي (32 عاما)

النجم الجزائري صاحب الرقم 10 مع منتخب بلاده، يعاني في الحصول على ناد جديد للتوقيع معه، بعد نهاية عقده مع غلطة سراي التركي.

لاعب الوسط الهجومي الشهير، خاض تجارب أوروبية كبيرة منها في فالنسيا الإسباني ووست هام الإنجليزي، وهو يبحث الآن عن ناد جديد لاحتضانه بعمر 32 عاما، مع تبقي 6 أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات.

فوزي غلام (31 عاما)

المدافع الجزائري الصلب فوزي غلام، يعاني من نفس المشكلة، حيث انتهى عقده مع نابولي الإيطالي، دون رغبة النادي في التجديد، بعد 8 مواسم كاملة.

غلام يواصل التدريب منفردا، في فيديوهات تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يأمل بالانتقال لناد جديد، قد يكون خارج إيطاليا هذه المرة.

إسحاق بلفوضيل (30 عاما)

قرر نادي هيرتا برلين الألماني التخلي عن مهاجمه الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، الذي تعود التنقل حول العالم، بعد أن ارتدى قمصان 11 ناد مختلف في فرنسا وإيطاليا والإمارات وبلجيكا وألمانيا.

رياض بودبوز (32 عاما)

كان بودبوز يعتبر من أبرز المواهب الجزائرية يوما ما، لكن ناديه الأخير سان إتيان قرر عدم تجديد عقده هذا الصيف، ليبقى الموهوب الجزائري دون ناد حتى الآن.

وتنقل بودبوز، الذي تشبه طريقة لعبه النجم رياض محرز كثيرا، بين أندية مختلفة في فرنسا، بالإضافة لموسمين بصفوف ريال بيتيس وسلتا فيغو الإسبانيين.

فريد بولاية (29 عاما)

قرر لاعب الوسط الجزائري فريد بولاية، عدم تجديد عقده مع نادي ميتز الفرنسي، ليصبح لاعبا حرا، أمامه بضع أسابيع ليختار وجهة مقبلة.

قرار بولاية جريء بعدم التجديد، ودل على ثقته بقدراته، لكن الآن أمامه مهمة الحصول على عقد أوروبي جديد، وهي مهمة ليست سهلة.

عدلان قديورة (36 عاما)

بعد نهاية الموسم الماضي، قرر نادي بورتون ألبيون الإنجليزي، الذي ينافس بالدرجة الثانية (المستوى الثالث في إنجلترا)، عدم تجديد عقد لاعب الوسط الجزائري.

في تغريدة جديدة، أعلن قديورة، صاحب الخبرة الطويلة في ملاعب أوروبا، أنه يدرس للحصول على شهادة "مدير رياضي"، وهي قد تكون الخطوة المقبلة للدولي الجزائري، مع تقدمه في السن، ولكنه قد يحاول مرة أخيرة للتوقيع مع ناد يختم به مشواره.