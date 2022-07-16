تعرف على رابط الاستعلام على نتائج البكالوريا في سوريا عام 2022

سوف يتم ظهور نتائج البكالوريا خلال غضون ساعات قليلة، وذلك وفقاََ لما صرح به المسؤلين وحاصة وزارة التربيه والتعليم الذي صرح بأنه سوف يتم ظهور النتيجة خلال شهر يوليو الجاري، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم الرابط الخاص للاستعلام عن النتيجة بخطوات بسيطة في الفقرات الآتية بعد قليل.

نتائج البكالوريا في سوريا

لقد اعلنت الوزارة التربية عن الرابط مباشر للاستطلاع عن نتيجة البكالوريا وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط، وايضا بعد اعتمادها من من الوزارة سوف نعرض لكم بعض الخطوات في الاستعلام عن نتيجة البكالوريا والخطوات تتمثل في:

يجب على الطالب الدخول الى موقع الوزارة من خلال هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط .

بعد ذلك يتم النقر على ايقونة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الدور الاول 2022.

ثم بعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي يعيش بها الطالب.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي يسكن بها الطالب.

ثم نقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالمدرسة التي كان يدرس فيها الطالب.

بعد ذلك نسجل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

ثم نسجل رقم الجلوس.

وفي النهاية نقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام، وننتظر قليلا و سوف تظهر النتيجة أمامك مفصلة.

موعد ظهور نتيجة البكالوريا العديد من الطلاب

والطالبات يبحثون عن موعد ظهور النتيجة، لأن النتيجة قد حان موعد ظهورها، وأيضا لقد ظهرت ببعض المحافظات والآن سنعرض لكم موعد ظهور النتيجة حيث أن:

وزارة التعليم قد أصدرت انتهائها من تصحيح أوراق الإجابات وعرض وتجميع الدرجات.

وقد أعلنت أيضا أنه سيتم موعد ظهور النتيجة خلال ساعات قليلة.

ولذلك تتمنى الوزارة لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية دوام النجاح والتفوق خلال الفترة القادمة وبعد ظهور النتيجة.