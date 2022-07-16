onec.dz الان معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني جميع الولايات الجزائرية

معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل الان اصبح مطروحا أمام كل الطلاب والطالبات فى شتى الولايات الجزائرية بعدما سادت حالة من القلق والتوتر حول اعلان نتائج شهادة الباك التي بالفعل قد صدرت منذ قليل برقم التسجيل مما تابعنا على غرار هذا الامر ارتفاع حاجز البحث والضغط على موقع الديوان الوطني المسؤول على إعلان تلك النتائج فى كل الولايات الجزائرية

معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

انطلقت اختبارات شهادة البكالوريا فى منتصف شهر يونيو الماضي حيث سجلت وزارة التربية الوطنية مشاركة نحو 700 ألف طالب وطالبة فى عموم الولايات الجزائرية في اختبارات شهادة الباك، لتنطلق بشكل مؤخر عمليات التصحيح ورصد الدرجات لتنتهي بشكل مؤخر فى عموم الولايات الجزائر، لتنشر الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية بلاغاً رسمياً على ان نتائج شهادة الباك تعلن فى حدود الرابعة عصراً اليوم 16 جويلية عبر الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات والمسابقات بينما ايضاً سيتم طرح خدمة استخراج نتائج الطلاب مجاناً عبر خدمة sms لأصحاب خطوط موبيليس و اوريدو و دجيزي، لذا ننقل من خلال السطور التالية من تلك المقال الان خطوات صحيحة للاستعلام والحصول على تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر

بعدما اعلنت وزارة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية على تويتر بإعلان نتائج شهادة الباك على موقع الديوان الوطني واصح موقع الديوان الوطني محل ضغط عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات للاجل الاستعلام عن تلك النتائج برقم التسجيل والاسم الرباعي ورقم الهوية على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-