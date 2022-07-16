عاجل.. بن فرحان: أوبك+ تعمل بالشكل المطلوب ولم نناقش إنتاج النفط فى قمة جدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بن فرحان فى كلمته بمؤتمر صحفى عقده فى ختام قمة جدة التى عقدت اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه لم يتم مناقشة موضوع إنتاج النفط فى قمة جدة.

وأوضح وزير الخارجية السعودى "شعبنا فخور جدا ببلادنا".

وأشار وزير الخارجية السعودى، إلى أن البيان الختامى لقمة جدة سيصدر بعد قليل.