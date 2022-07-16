بايدن: نعتزم توقيع تفاهم لتقديم مساعدات للأردن بـ1.45 مليار دولار سنويا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان مشترك -أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت- أن العاهل الأردنى والرئيس الأمريكى التقيا على هامش قمة جدة، وبحثا سبل تعزيز الشراكة التاريخية الوثيقة بين البلدين والتنسيق فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.. وأكدا أهمية التكامل والتعاون الإقليمى السياسى والاقتصادى فى المنطقة، ودور الأردن فى مجالات الاستثمار بالبنية التحتية والطاقة والمياه والأمن الغذائى والمناخ.

وأوضح البيان أن المذكرة تعكس التزام الولايات المتحدة السياسى بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، بما يلبى احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنه الملك عبدالله الثانى.. مجددا التأكيد على دعم بلاده المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام فى المنطقة.

ونوه البيان المشترك بأهمية آلية التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق باعتبارها نموذجا إيجابيا فى التعاون الإقليمى.

وثمن الملك عبدالله الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موجها الشكر للرئيس بايدن على الدعم المستمر للأردن، موضحا أهمية هذا الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق نمو أكثر استدامة، والتخفيف من تبعات الأزمات الإقليمية، والدور المحورى لأمريكا فى دعم الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الإقليمى.

وأشار الملك عبدالله والرئيس بايدن إلى الشراكة القوية بين البلدين فى مجال الدفاع، وجددا تأكيد التزامهما بمحاربة الإرهاب، بما فى ذلك التعاون ضمن التحالف الدولى للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى ومبادرة اجتماعات العقبة.

وجدد الجانبان التزامهما أيضا بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل وفلسطين على أساس حل الدولتين، مشددان على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية من خلال إجراءات بناء الثقة لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة، فضلا عن أهمية شمول الفلسطينيين فى مشاريع التعاون الإقليمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى المقدسات بالقدس.

وأدان الجانبان انتهاكات القانون الدولى الإنسانى وانتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق النزاع، لافتين إلى عزمهما زيادة التعاون فى مواجهة انعكاسات الأزمة فى أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة حول العالم.

وحول الأزمة السورية، أكد العاهل الأردنى والرئيس الأمريكى ضرورة إيجاد حل سياسى وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) وتوفير الدعم الدولى اللازم للاجئين والدول المستضيفة لهم.

وفى هذا الصدد، ثمن بايدن دور الأردن فى استضافة اللاجئين السوريين، فيما وجه الملك عبدالله الشكر الرئيس الأمريكى على دعم بلاده المتواصل للأردن لتلبية احتياجات اللاجئين.

كما أكد الجانبان التزامهما بدعم استقرار العراق وأمنه وضرورة الحفاظ على التقدم الكبير الذى أحرزه فى تحقيق السلام والاستقرار، مشيران إلى الاستمرار فى التشاور المكثف للعمل على تعزيز الصداقة الراسخة بين الولايات المتحدة والأردن.