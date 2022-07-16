عاجل.. وزير الخارجية السعودى: انعكاسات إيجابية تضمنتها مخرجات قمة جدة للأمن

جدة - نرمين السيد - قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، مساء اليوم السبت، إن قمة جدة للأمن والتنمية تضمنت مخرجات نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف بن فرحان فى كلمته بمؤتمر صحفى عقده فى ختام قمة جدة التى عقدت اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الاتفاقيات التى وقعتها المملكة مع أمريكا استغرقت شهورا، موضحا أن شراكة المملكة مع أمريكا قديمة ومستمرة. وأوضح وزير الخارجية السعودى، أنه لا يوجد أى نقاش بخصوص "تحالف دفاعى" مع إسرائيل، نافيا أن يكون هناك أى شيء اسمه "ناتو عربى"، حسبما نقلت قناة "العربية".

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