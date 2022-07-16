البنك المركزى فى ميانمار يعلن تعليق سداد القروض الأجنبية

جدة - نرمين السيد - وجه البنك المركزى فى ميانمار الشركات والبنوك فى بورما، بتعليق سداد القروض الأجنبية وإعادة جدولتها، وذلك فى أحدث مساعيه للسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم السبت.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وكالة أنباء "ميانمار الآن"، إن البنك المركزى أصدر هذا الأمر فى 13 يوليو الجارى. وذكر بيان متداول للبنك المركزى فى ميانمار، أنه "بموجب قانون النقد الأجنبى وقواعد إدارة النقد الأجنبى، يتعين تعليق سداد القروض الأجنبية، بما يشمل الفوائد، ويجب على البنوك المرخصة إعادة ترتيب الوضع مع عملائها، فيما يتعلق بجدول السداد". وبحسب الوكالة، فقد تسبب انخفاض قيمة عملة ميانمار "الكيات" مقابل الدولار، إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء فى البلد الآسيوى الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة على خلفية الأزمة السياسية فى البلاد.

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