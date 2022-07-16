ولى عهد الكويت يؤكد أهمية قمة جدة فى مواجهة تحديات المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال ولى العهد - فى الكلمة التى ألقاها اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" خلال قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن والعراق - أن التحديات أصبحت تتطلب منا جميعا المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة سعيا لتحقيق غاياتنا المشتركة ولتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة الحساسة من العالم ولهذا التجمع لدول الخليج العربية وحليفها الاستراتيجى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

وأضاف أننا أيضا نجتمع اليوم مع دول عربية شقيقة تجمعنا بها رؤى مشتركة ووحدة مصير وأمن شامل وهى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق الجار الشقيق.

ووصف ولى عهد الكويت الزيارة التى يقوم بها الرئيس الأمريكى بالتاريخية والأولى لمنطقة الشرق الأوسط ومشاركته فى أعمال القمة الاستراتيجية "مستذكرا وبكل فخر واعتزاز ما وصلت إليه علاقاتنا المشتركة نحن دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من إنجازات ملموسة فى مختلف المجالات وما يعكسه ذلك من عامل محفز لمواصلة جهودنا لدعم المصالح الاستراتيجية بين الجانبين".

وقال ولى عهد الكويت إنه "لا يسعنا إلا أن نستذكر قيادة وشعبا ببالغ التقدير والعرفان الدور البارز الذى قامت به الولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا فى التصدى للعدوان ورد الطغيان فى ملحمة لن ينساها التاريخ جنبا إلى جنب مع إخواننا دول مجلس التعاون وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة والصديقة وكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام فى عملية تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقى الغاشم البائد عام 1990".

وأكد ولى عهد الكويت أنه "وبكل ثقة على أننا فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ماضون فى مساعينا الحميدة نحو تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك استنادا إلى إيماننا المطلق بضرورتها وأهميتها فى ظل أحداث تستوجب الاتحاد والتكامل والتقارب لا التباعد والتجمع لا الانفراد والتكاتف لا الانعزال".

وألمح ولى عهد الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تأمل بأن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التى استغرقت عقودا طويلة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، داعين للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا ولى عهد الكويت إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دولنا والعالم أجمع بما يساهم فى جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدى للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية".

وثمن الشيخ مشعل الصباح جهود الأشقاء فى اليمن وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسى والكيانات المساندة له مؤكدا على الدعم الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.

وأعرب ولى عهد الكويت عن أملة بأن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التى تمر بها المنطقة وعلى وجه الخصوص التطورات فى العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان وغيرها من القضايا الإقليمية التى لا تزال تلقى بضلالها على استقرار الأمن الإقليمى والعالمى.

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية قال الشيخ مشعل "إننا نؤكد على موقفنا المبدئى القائم على مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولى المبنى على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسى وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".