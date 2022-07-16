العالم اليوم - قوة خارقة من الأمان.. آيفون بميزة لم يسبق لها مثيل

انتم الان تتابعون خبر قوة خارقة من الأمان.. آيفون بميزة لم يسبق لها مثيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 05:15 مساءً - تعد هواتف آيفون من أكثر أنواع الهواتف أماناً في العالم، ورغم السمعة الممتازة التي تتمتع بها هذه الهواتف، إلا ان آبل "المهووسة" بأمن وخصوصية مستخدميها قررت منح "بعض" حاملي هواتفها ميزة أمنية "غير مسبوقة" تحمل اسم "Lockdown Mode" أو وضع الإغلاق.

وستوفر هذه الميزة الإختيارية "قوة خارقة من الأمان" لعدد صغير جداً من مستخدمين آيفون الذين يواجهون تهديدات رقمية نادرة ومتطورة.

وتقول المختصة بأمن المعلومات، رولا الأشقر، في حديث لموقع "دوت الخليج" إنه عندما يتعلق الأمر بأمان الهاتف الذكي، فإن نظام iOS على آيفون يُحدِثُ فرقاً كبيراً نظراً للطريقة المعتمدة في تصميم النظام، ولكن آبل قررت رفع السقف عالياً من خلال ميزة "Lockdown Mode" التي ستكون مهمتها صد الهجمات السيبرانية "المأجورة" التي تستهدف أشخاصاً محددين وليس عامة الناس.

وتضيف الأشقر إن ميزة "Lockdown Mode" التي سيتم طرحها في الخريف المقبل عبر نظام Ios16، ستقوم عند تفعيلها بحظر معظم أنواع الملفات التي ترد في الرسائل ما عدا الصور. كما ستقوم بتعطيل امكانية معاينة الروابط الواردة في الرسائل، بالاضافة الى حظر بعض مزايا تكنولوجيا الويب المعقدة ومكالمات FaceTime الواردة في حال لم يكن المستخدم قد أرسل طلباً للمتصل سابقاً.

وسيتم أيضاً حظر امكانية ربط هاتف آيفون مع أجهزة الكمبيوتر أو الإكسسوارات ومنع تثبيت ملفات التعريف ومنع تلقي بعض التنبيهات، ما يعني توفير مستوى "صلب" من الأمان لنقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها برامج التجسس المأجورة.

أما علاء الراعي، وهو مطور تطبيقات هاتفية، فيلفت في حديث لموقع "دوت الخليج" إلى أن آبل وحتى الساعة لم تعطِ معلومات واضحة حول هوية الأشخاص الذين سيتمكنون من الإستفادة من ميزة الأمان الجديدة، حيث ذكرت فقط انها موجّهة لعدد قليل جداً من الأشخاص المحتمل تعرضهم لهجمات سيبرانية "مأجورة" بسبب طبيعة شخصيتهم أو عملهم، مرجحاً ان تكشف المزيد من المعلومات حول هذه النقطة فور طرحها للميزة في الخريف المقبل.

ورأى الراعي أن ميزة "Lockdown Mode" تحد بصرامة من وظائف هواتف آيفون، وهو الأمر الذي لا يستطيع المستخدم العادي تحمّله، وبما أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا ضحية للهجمات السيبرانية "مدفوعة الثمن"، فقد ارتأت آبل توفير ميزتها للأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا باستخدامها، مشددة في الوقت عينه على ان نظام iOS يملك ما يكفي من الميزات التي يمكنها حماية المستخدمين العاديين.

وشدد الراعي على ان الميزة الجديدة تعكس التزام آبل بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تطوراً، في الوقت الذي أصبح فيه كل من الأمن والخصوصية أكثر أهمية من أي وقت مضى.