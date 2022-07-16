نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الباك.. استخرج نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر بدورة جوان عبر الديوان الوطني وفضاء الأولياء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الوطنية بأنها في صدد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2022 دورة جوان في جميع محافظات الجزائر وذلك بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في الشهر الماضي وتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها من اجل التأكد من دقتها، وتم الإعلان بأنه بعد ساعات قليلة سوف يتم نشر النتيجة بشكل رسمي من خلال موقع الديوان الوطني وموقع فضاء الأولياء، وذلك لجميع الطلاب سواء المتمدرسين أو الأحرار، حيث سوف يتمكن كل طالب في الحصول على النتيجة الخاصة به بدون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة أو إلى أي مكان، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة بكل سهولة.

نتائج شهادة البكالوريا 2022 دورة جوان

ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية فإنه من المقرر أن يتم إصدار نتائج البكالوريا لجميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لإعلان النتيجة، وذلك اليوم اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا، وتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بعد أن شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب والأهالي عن موعد الإعلان عن النتيجة وأسباب التأخر في إصدار النتائج بعد أن انتهت عملية التصحيح.

كيفية الحصول على نتيجة البكالوريا 2022

ونترقب معكم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا اليوم والتي طال انتظارها من جانب طلاب تلك المرحلة، وسوف يتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني والذي تم تجهيزه بشكل جيد من أجل تحمل الأعداد الكبيرة من الطلاب المتوقع دخولها على الموقع اليوم من اجل التعرف على النتائج الخاصة بها، ويمكن ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الوطني

الضغط على خيار “نتائج البكالوريا 2022”.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك.

اكتب الرقم السري.

اضغط على “بحث”.

وسوف تظهر على الفور النتيجة الخاصة بالطالب سواء الدرجات التي حصل عليها في المواد الدراسية المختلفة أو المجموع الكلي الخاص به في امتحانات شهادة البكالوريا.

كما تم الإعلان عن إمكانية الحصول على النتيجة أيضا من خلال خدمة الرسائل القصيرة وذلك من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم تسجيل الطالب إلى رقم #567* وذلك لجميع عملاء شركات الاتصالات موبيليس وأوريدو وجيزي، وتسعى الوزارة إلى تنويع طرق الاستعلام عن النتيجة حتى يقوم كل طالب بالطريقة المناسبة له.

جاري الآن رفع نتائج البكالوريا 2022 على الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بعد ترقب كبير كما من المقرر ان يتم إصدار النتائج في المدارس المختلفة بداية من الغد وذلك لكي يستطيع جميع الطلاب الذي لا يتوفر لديهم خدمة الانترنت من الحصول على النتيجة.