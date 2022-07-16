ظهرت دلوقتي نتائج البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل

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عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا الجزائر 2022، أخيراً وبعد طول انتظار وترقب من جانب الطلبة والطالبات في كل الولايات الجزائرية، أصدرت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر عن نتائج البكالوريا 2022، وذلك بعد أن انتهت كافة الأعمال المتعلقة بإصدار النتائج، والتي شهدت عملية إعلانها الكثير من الشائعات حول الموعد النهائي لإعلان النتائج، حتى أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ رسمي عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022.

كيف تحصل على نتائج البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل؟

تضمن البيان الصادر أمس من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائر، الموعد الرسمي والنهائي لإعلان النتائج بشكل رسمي وكيفية حصول الطلبة والطالبات على النتائج، حيث أكد البلاغ عن أنه سوف يتم إعلان النتائج اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 في تمام الساعة الرابعة بعد عصر اليوم، ويمكن حصول الطلبة والطالبات على نتائج الباك 2022 من خلال إتباع أياً من الطرق التالية:-

1- المترشحين المتمدرسين والأحرار:-

يمكن لهم معرفة النتائج بطريقين، وبشكل مجاني إما عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عن طريق استخدام الهواتف النقالة للمتعاملين مع الشركات الثلاث وهي شبكات موبيليس، أوريدو، حيزي وذلك عبر إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

2- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:-

يمكن لتلك الفئة معرفة نتائج الباك من خلال فضاء الأولياء، حيث ستقوم وزارة التربية الوطنية بإشهار قوائم التلاميذ الناجحين في ذات اليوم وفي ذات الوقت في جميع المؤسسات التعليمية.

كذلك فإنه يمكن لكم أعزائي الطلبة والطالبات معرفة نتائج الباك عبر موقعنا، حيث أننا على استعداد لاستلام رسائل الطلبة والطالبات في كل الولايات الجزائرية من أجل معرفة النتائج، فقط كل ما يمكن لكم القيام به هو ترك تعليق يتضمن الاسم ورقم التسجيل في تعليقات الموقع، حيث أننا سوف نعمل جاهدين من أجل عرض النتائج لكم بكل سهولة ويسر.

من جهة أخرى فقد قدم وزارة التربية الوطنية في الجزائر وفقاً للبلاغ الصادر منها بشأن نتائج الباك 2022، الشكر والعرفان للسادة التربويين والاداريين القائمين على العملية التعليمية في دولة الجزائر، وذلك لما بذلوه من جهد كبير خلال العام الدراسي الفائت، والذي أدي إلى نجاح العملية التعليمية في الجزائر.

وبهذه المناسبة نقدم لكل ابناؤنا الطلبة والطالبات في كل الولايات الجزائرية التهنئة بمناسبة النجاح والحصول على أعلى الدرجات، ولاتنسو من ترك تعليق يتضمن الاسم ورقم التسجيل حتي يتسنى لنا مساعدتكم في معرفة النتائج.