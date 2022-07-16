نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط موقع نتائج شهادة بكالوريا 2022 bac.onec.dz|| نتائج شهادة الباك دورة جوان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج شهادة بكالوريا 2022 bac.onec.dz، يبحث الآلاف من الطلاب علي مؤشرات جوجل خلال التوقيت الراهن عن نتائج البكالوريا الجزائر والتي من المقرر إعلانها في تمام الساعة الرابعة عصرًا حسب التوقيت المعلن من وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر الموقع الرسمي، عقب الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة لإجابات الطلاب في شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2021/2022، وتناول معكم بشكل تفصيلي خطوات استخراج نتيجة الباك الجزائر دورة جوان 2022 ورابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل.

موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022

وذكرت وزارة التربية الوطنية، في بيانها الخاص بشأن موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2022، كيفية الحصول على نتائج البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار و المتمدرسين خلال الدورة الحالية من خلال الدخول علي موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022 وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام والاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا 2022 سواء من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أو من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ ( موقع الثروة )، أو من خلال الرسائل القصيرة التي أتاحتها شركات الإتصالات في الجزائر.

رابط موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022 الباك

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء في جميع الولايات الجزائرية خطوات الحصول على نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 والتي ستعلم اليوم السبت الموافق 16 جويلية 2022 على الساعة: 16:00 من خلال إتباع الخطوات التالية للحصول على كشف نقاط البكالوريا الجزائر 2022 وهي كالتالي:

القيام بتسجيل الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.gov.dz.

ثم النقر على أيقونة نتائج شهادة امتحان البكالوريا ” الباك” bac.onec.gov.dz.

ثم عليك القيام بتحديد نتائج البكالوريا دورة جوان 2022.

وعليك القيام بكتابة رقم التسجيل الخاص بك بشكل صحيح.

ثم عليك القيام بكتابة الرقم السري.

والخطوة الأخيرة النقر علي كلمة ” بحث”، لمعرفة نتائج الباك دورة جوان وكشف نقاط البكالوريا الجزائر 2022.

وسوف نتابع معكم تفعيل رابط موقع نتائج شهادة بكالوريا 2022 bac.onec.dz وإعلان كشف نقاط نتائج شهادة الباك دورة جوان 2022 في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإختبارات النهائية خلال شهر يونيو الماضي وبلغ عدد الطلاب المترشحين في شهادة امتحان البكالوريا نحو 700 ألف طالب وطالبة علي مستوي جميع الولايات الجزائرية.