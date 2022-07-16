حرائق الغابات تلتهم 100 كيلومتر مربع فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - استعرت النيران وحرائق الغابات فى جنوب غرب فرنسا، اليوم السبت، ما أدى التهام نحو 100 كيلومتر مربع فى منطقة جيروند، وذلك بزيادة عن المساحات المدمرة أمس الجمعة، والتى بلغت 73 كيلومترًا مربعًا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت السلطات فى إقليمى نوفيل-آكيتين وجيروند فى بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

وأشار البيان إلى أنه "نظرا للظروف الجوية ومخاطر إندلاع الحرائق، فقد منعت السلطات مؤقتًا الوصول إلى منطقة الغابات بغرض ممارسة الأنشطة المهنية والترفيهية".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اندلعت سلسلة من حرائق الغابات فى فرنسا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب "رويترز"، فقد خفت ألسنة اللهب حول بلدة "تيست دو بوك" فى إقليم "جيروند" بعدما أتت على أكثر من 30 كيلومترًا مربعًا منذ بداية الأزمة، كما التهمت النيران نحو 65 كيلومترًا مربعًا فى بلدة لانديراس القريبة، ما دفع السلطات الفرنسية لإجلاء 2200 شخص، فى حين تسببت الرياح الجنوبية الغربية فى زيادة وتيرة الحرائق التى انتشرت خلال الليل.