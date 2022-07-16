رئيس وزراء العراق: ندعم الحوار والمفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، على دعم بلاده مسار الحوار والمفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة، وجعلها منطقة آمنة بما يصب فى مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره.





وقال رئيس الوزراء العراقى، خلال كلمته فى قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت: "تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبى الطموحات والحقوق المشـروعة للشعب الفلسطينى، وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطينى".

وأكد رئيس وزراء العراق على أن "حل الصـراع على أساس قرارات الشـرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار فى المنطقة"، لافتًا كذلك إلى دعم العراق للهدنة اليمنية القائمة لإنهاء الأزمة اليمنية وعودة الاستقرار، ودعم المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الصـراع، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية، ومعالجة تداعياتها، وإيقاف معاناتها الإنسانية، ووقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية، وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى البلاد.

وذكر الكاظمى بأن "العراق رغم أنه يبقى منتجا مهما للنفط، ولكن شرياننا الاقتصادى هذا يزيد من تحدياتنا البيئية. لذلك إننا نعمل بسـرعة على استثمار الغاز الذى يحرق فى حقول النفط، كما نوسع نطاق الاستثمار فى الطاقة البديلة".

واختتم رئيس وزراء العراق كلمته، مؤمدًا على أن "دولنا التى تشكل الأجيال الشابة نسبتها الكبرى تواجه استحقاقات مضافة لجهة فهم متطلبات هذه الأجيال التواقة إلى التقدم والإنجاز، وتطلعاتها إلى استثمار الإمكانات وتحويل الأزمات إلى فرص".