ملك البحرين: آن الأوان لوقف التدخلات فى شؤون الدول واحترام سيادتها 

جدة - نرمين السيد - أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على النجاح المتميز لموسم الحج، موجهًا الشكر لخادم الحرمين على الدعوة للقمة التاريخية التى تكرس للعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومجابهة التحديات التى تواجه الأمن والسلم الدوليين.





وقال ملك البحرين، خلال كلمته بقمة الأمن والتنمية فى جدة، اليوم السبت، إن "دول الشرق الأوسط عانت على مدار السنوات من ظروف صعبة وتحديات كبيرة، الأمر الذى يدعونا للتفكير فى كيفية الخروج من هذه الأزمات، لاسيما القضية الفلسطينية مؤكدًا على ضرورة حل القضية بناء على حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وخلق التنمية والبناء للشعب الفلسطينى".

وأكد ملك البحرين على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ومواصلة الدعم الإنسانى والتنموى للعشب اليمنى.

كما شدد على ضرورة عدم التدخل فى شؤون الدول بما يخل بالمبادئ الدولية، قائلاً: "آن الأوان لوقف هذه التدخلات فى شؤون الدول احترامًا لسيادة الدول، وترسيخًا لمبادئ التسامح والتعايش السلمى"، مطالبًا بتعزيز الجهود المشتركة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الإرهاب، والتنظيمات المتطرفة الخارجة عن القانون، ومؤكدًا على أن الحفاظ على الأمن الإقليمى يتطلب التعاون من أجل النماء والإزدهار.

كما دعا ملك البحرين إلى إدخال التقنيات الجديدة لمواجهة الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، وتأمين وصول الحبوب والقمح للأسواق العالمية، معربًا عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن "تثمر هذه القمة عن مخرجات بناءة ترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا، ومواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية".