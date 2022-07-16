واس: أمريكا تمدد صلاحية تأشيرة زيارة السعوديين إلى 10 سنوات

و حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت البعثة الأمريكية فى الرياض خلال بيان صحفى، اليوم السبت، أنه "تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين"
كما أشار البيان الأمريكى إلى أن تسهيل السفر يسهم بشكل كبير فى ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية، ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.
واوضحت السفارة الأمريكية لدى المملكة، أن "قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناء على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملا لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذى تم الإعلان عنه فى وقت سابق من هذا العام".
يذكر أن برنامج الإعفاء من المقابلة يمنح المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والراغبين فى تجديد تأشيرات الزيارة التى انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهرًا، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.
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