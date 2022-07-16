العالم اليوم - بايدن يدعو محمد بن زايد لزيارة الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 03:21 مساءً - وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، دعوة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل.

وجاء اللقاء على هامش قمة "جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها السعودية في مدينة جدة.

وقدم بايدن تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، كما قدم إليه دعوة لزيارة الولايات المتحدة.

وناقش الجانبان عددا من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقا وثيقا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين استراتيجيين، بحسب "وام".

واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية، التي تشكل أسس التنمية والاستقرار والتقدم.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لما أبداه بايدن من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، كما قدم شكره وتقديره إلى الرئيس بايدن لزيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس والوفد المرافق إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة.