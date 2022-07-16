88 ألف مسافر عبروا جسر الملك حسين خلال العيد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 16 يوليو 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- قال عقيد جمارك خالد الفاعوري، مدير جمرك جسر الملك حسين، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين الذين تم التعامل معهم داخل المركز بكل سلاسة وأمان، ايام عيد الاضحى المبارك من صباح يوم الاثنين الموافق 4/7/2022 ولغاية اخر أيام العيد، بلغ 88 ألف مسافر وزائر وحاج ، مؤكدًا أنه تم تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأضاف الفاعوري، أنه وبناءً على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وتواصله المستمر، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه، في أجواء يسودها التناغم والانسجام المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل على تعزيز مبنى المسافرين (الركاب) بالكادر الجمركي من الموظفين المجازين، وتمديد ساعات العمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك.
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