بايدن: أجريت مباحثات جيدة مع الملك سلمان وولي العهد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 02:30 مساءً - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، في كلمة ألقاها من جدة حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات جيدة مع العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بايدن بدور المملكة في دعم هدنة اليمن قائلاً إن "السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة"، التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفاً: "اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها".

كما أكد الرئيس الأميركي أنه بحث مع القيادة السعودية "الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية"، لمواجهة تهديدات إيران وأذرعها في المنطقة.

كما أعلن بايدن أن "قوات حفظ السلام الدولية بما فيها القوات الأميركية ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر، حيث كانت منذ أكثر من 40 عاماً"، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة.

كما قال إنه ناقش مع السعودية "ملف أمن الطاقة"، مضيفاً: "أجرينا محادثات بشأن أمن الطاقة في العالم وإمدادات ملائمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، وسيبدأ ذلك قريباً، أفعل كل ما أستطيع لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة الأميركية، وأتوقع أن يحدث ذلك، والسعودية تشاطرنا هذا المطلب الملح، وأتوقع أننا سنشهد خطوات لاحقة في الأسابيع المقبلة".

وتابع: "ستنسق السعودية العمل أيضاً فيما يتعلق بالطاقة الخضراء والطاقة الشمسية، وكذلك خفض الانبعاثات من أجل التحول في مجال الطاقة، وتساعد أيضاً الشركات الأميركية من أجل تبني المعايير العالمية".

في السياق نفسه، كشف بايدن عن اتفاق "على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت".

كما كشف عن اتفاق بين واشنطن والرياض "على شراكات بشأن تقنية إنترنت الجيل الخامس 5G ". وفي السياق نفسه، قال بايدن إن واشنطن لن تترك "فراغاً في الشرق الأوسط لروسيا والصين".

في سياق آخر، قال بايدن إن "ولي العهد السعودي سبق واتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

وكان بايدن قد التقى، الجمعة، في جدة العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن.

وقد استقبله ولي العهد في قصر السلام في جدة، حيث أجريا جلسة مباحثات ثنائية.