بايدن أمام قمة جدة: لن نسمح بالتدخلات الخارجية لأي دولة في شئون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 02:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة دول الشرق الأوسط في ظل التحديات، وأن بلاده ستواصل التعاون مع دول المنطقة في مكافحة الإرهاب.

وأشار بايدن، خلال كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، إلى أن واشنطن تسعى لتحقيق شراكات وثيقة مع دول الشرق الأوسط، موضحاً “نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة وتحقيق نتائج أفضل وترسيخ شراكات جديدة”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعمل على حماية حرية الملاحة الدولة في البحر الأحمر، قائلا: “لن نسمح بتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب”، كذلك شدد: “لن نسمح بالتدخلات الخارجية لأي دولة في شئون الدول الأخرى”.

وتابع بايدن: “ملتزمون بالعمل على عدم حصول إيران على سلاح نووي”، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تنسحب لتترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران.