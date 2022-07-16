بايدن من جدة: فخور بأن عهد الحروب فى المنطقة باستعمال قوات أمريكية انتهى

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن شكره للسعوديين على كرم الضيافة، منوها بأنه لأول مرة منذ سبتمبر 2011 يزور الرئيس الأمريكى هذه المنطقة دون أى قوات تشارك فى حروب أو أى مهمات فى المنطقة.





وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه فخور بأن عهد الحروب فى المنطقة وباستعمال القوات الأمريكية الكبيرة انتهى. وأوضح أن أمريكا ستقدم الدعم من أجل حل المشكلات التى تواجه المنطقة والعالم، حيث ترى أمريكا التحديات التى تواجه الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هدف بلاده يرتكز على حلول يمكن تحقيقها حتى يمكن توجيه الموارد وبناء الثقة وتقديم نتائج أفضل.

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