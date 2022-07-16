جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يتطلع إلى استضافة مصر والإمارات لقمتى المناخ المقبلتين، مؤكدا أن أمريكا لن تسمح للقوى الأجنبية فى المنطقة بتهديد الملاحة الدولية خصوصا مضيقى هرمز وباب المندب.





وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن أمريكا لن تسمح بسيطرة هذه الدول على مناطق فى المنطقة، مؤكدا أن تدفق الموارد فى منطقة الشرق الأوسط هو شريان للاستثمار العالمى. وأشار إلى أنهم يعملون على أمن البحار وهو ما يدعو إلى إرسال السفن والتكنولوجيا لتعزيز التعاون البحرى، كما يتم زيادة الأنظمة للقضاء على أى تهديدات ضد الملاحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بايدن: أمريكا لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.