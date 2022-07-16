عاجل- محمد بن سلمان: مستقبل الطاقة يتطلب الاحترام المتبادل بين الدول 

جدة - نرمين السيد - وأوضح بن سلمان، أمام قمة جدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المملكة تبنت نهجا متوازنا للحياد الصفرى فى الكربون بما يتوافق مع خطتها التنموية. وأشار إلى أن من الضرورى ضخ الاستثمارات فى الطاقة الأحفورية وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين، مؤكدا أن المملكة ستقوم بدورى فى هذا المجال حيث أعلنت زيادة الطاقة الإنتاجية للبترول إلى 13 مليون برميل يوميا، متابعا: "مستقبل الطاقة يتطلب أولويات والاحترام المتبادل بين الدول ومجابهة التحديات الأمنية".

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