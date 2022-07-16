عاجل.. عاهل الأردن من جدة: لا أمن دون قيام الدولة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن المجتمع الدولى عليه التصدى لآثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأوضح أن من الضرورى أن يشمل التعاون الاقتصادى السلطة الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة الفلسطينية، فلا أمن دون قيام الدولة الفلسطينية.