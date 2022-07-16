عاجل- محمد بن سلمان: قمة جدة تأتى فى وقت تعانى فيه المنطقة من تحديات كبرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بن سلمان، أمام قمة جدة، أن القمة تأتى فى وقت تعانى فيه المنطقة من تحديات مصيرية كبرى، تستدعى تكثيف التعاون فى إطار ميثاق الأمم المتحدة التى تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها واحترام استقلالها

وأشار إلى أنهم يأملون أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة بين الدول وأمريكا لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية فى هذه المنطقة الحيوية من العالم أجمع.

وأكد أن التحديات التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا تستدعى مزيدا من التضافر لتوفير الأمن الغذائى والصحى وتحقيق التنمية المستدامة.