جدة - نرمين السيد - وأوضح بن سلمان، أمام قمة جدة، أن القمة تأتى فى وقت تعانى فيه المنطقة من تحديات مصيرية كبرى، تستدعى تكثيف التعاون فى إطار ميثاق الأمم المتحدة التى تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها واحترام استقلالها
وأشار إلى أنهم يأملون أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة بين الدول وأمريكا لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية فى هذه المنطقة الحيوية من العالم أجمع.
وأكد أن التحديات التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا تستدعى مزيدا من التضافر لتوفير الأمن الغذائى والصحى وتحقيق التنمية المستدامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- محمد بن سلمان: قمة جدة تأتى فى وقت تعانى فيه المنطقة من تحديات كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.