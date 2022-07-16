عاجل- بايدن: لن نترك فراغا فى المنطقة لكى تملأه روسيا والصين وإيران

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن المصالح مع الشرق الأوسط مشتركة ولن تترك أمريكا فراغا فى المنطقة لكى تملأه روسيا والصين وإيران.
وأوضح أن هناك 5 مبادئ أساسية، تتمثل فى أن أمريكا ستدعم تعزيز التحالفات مع الدول التى تحترم القانون الدولى، وستضمن أن تلك الدول تدافع عن نفسها ضد التهديدات الأجنبية، مؤكدا أن أمريكا ضد العنف لتغيير الحدود ودول الخليج مع مصر والأردن نددت فى الأمم المتحدة بالغزو الروسى لأوكرانيا وكانت لحظة حاسمة.
وأشار إلى أن دعم القانون الدولى لا يعنى الاتفاق على كل القضايا ولكن الاتفاق على المبادئ الجوهرية، مؤكدا أن بلاده التزمت بملايين الدولارات لتخفيف أزمة الغذاء.
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