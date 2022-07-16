قادة المنطقة يتوافدون على جدة للمشاركة فى قمة الأمن والتنمية

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جدة، صباح اليوم، للمشاركة فى قمة الأمن والتنمية، حيث كان فى استقباله ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى جدة، اليوم السبت، للمشاركة فى القمة، وكان فى استقباله ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

كما استقبل ولى العهد السعودى، ملك البحرين والوفد الرسمى المرافق له، كما استقبل الممثل الخاص لسلطان عمان، نائب رئيس وزراء السلطنة، فور وصوله إلى مطار جدة.

ووصل ولى العهد الكويتى، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد المرافق له، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة أيضا.

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، استقبل نظيره البحرينى سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، المشاركين بالقمة، مساء أمس الجمعة، فى مطار جدة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، وصل أمس الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز فى جدة، فى زيارة هى الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا، حيث كان فى استقباله أمير مكة.

ويعقد بايدن، اليوم السبت، قمة أمريكية خليجية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.