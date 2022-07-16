على هامش زيارة بايدن.. السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية تعاون

جدة - نرمين السيد - وقعت المملكة العربية السعودية 18 اتفاقية ومذكرات تعاون مع الولايات المتحدة، تشمل مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الامريكى جو بايدن للمملكة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، هناك 13 اتفاقية من بين الاتفاقيات، وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة.

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