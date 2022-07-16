فرنسا ترصد 251 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 251 ألفا و451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 162 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وحسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 32 مليونا و570 ألفا و121، فى حين بلغ عدد الوفيات 151 ألفا و218. كما أشارت بيانات جونز هوبكنز إلى أنه تم إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا حتى الآن.

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