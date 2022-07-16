أمريكا: لا نمتلك لقاحات كافية ضد جدرى القرود وقلق من زيادة الإصابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت روشيل وولينسكى، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأمريكا: "أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من امداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط".

قلق زيادة الإصابات

وأضافت وولينسكى خلال مؤتمر صحفى: "ليس لدينا بعد كل اللقاحات التى نرغب فى الحصول عليها"، متوقعة "زيادة فى الحالات فى الأسابيع المقبلة"، حيث يتزايد القلق فى الولايات المتحدة التى سجلت 1470 إصابة بجدرى القرود، وخصوصا فى نيويورك، مركز انتشار الفيروس، بعدما رصدت ما يقرب من 390 حالة.

وبحسب الوكالة، اضطرت الخدمات الصحية فى نيويورك إلى الاعتذار بعد حصول عدد كبير من الإخفاقات على الموقع الإلكترونى المخصص لحجز اللقاحات، هذا الأسبوع، حيث قال مدير إدارة الصحة بالمدينة أشوين فاسان: "المعروض من اللقاحات محدود للغاية.. فى جميع أنحاء البلاد، وخاصة هنا فى نيويورك".

2000 جرعة فقط

ولم تكن الولايات المتحدة تمتلك سوى 2000 جرعة فقط من لقاح "Jynneos" الوحيد المعتمد ضد جدرى القردة، منذ انتشار الفيروس فى مايو الماضى.

وأشارت "فرانس برس" إلى أنه منذ ذلك الحين، تم توزيع 156 ألف جرعة فى البلاد، إذ تم إضافة ما يزيد قليلا عن 130 ألفا إلى الاحتياطى الاستراتيجى الوطنى، وسيبدأ تسليمه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

إلا أنه لن يتم تخصيص اللقاحات بعد الآن لمختلف الولايات الأمريكية بطريقة عادلة، ولكن من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا، وقالت وولنسكى: "أتوقع أن يكون هناك كثير من الإمدادات لمدينة نيويورك" فى هذه الدفعة الجديدة.

جرعات بانتظار التفتيش

وأشارت الوكالة إلى أنه كان لا يزال هناك 786000 جرعة حتى الآن فى الدنمارك بانتظار التفتيش من قبل وكالة الأدوية الأمريكية "اف دى ايه"، حيث أشار بيتر ماركس، من وكالة الأدوية، إلى أنه تم إجراء التفتيش، و"أخبرنا الشركة المصنعة (Bavarian Nordic) أنه يمكنها البدء فى إرسال" هذه الجرعات.

كما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أمس الجمعة، أنها طلبت 2.5 مليون جرعة إضافية من لقاح "Jynneos"، ستصل فى 2023.

هل تعلن أمريكا طوارئ صحية؟

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدرى القردة التابعة لها ستعقد اجتماعا، الخميس المقبل، لتحديد التدابير التى يتعين اتخاذها فى مواجهة التفشى الراهن للمرض، إذ ستحدد اللجنة مدى خطورة تزايد الإصابات بجدرى القردة، وما إذا كانت ستصنفه "حالة طوارئ صحية دولية"، وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة.

وسيكون الاجتماع المقرر فى الأسبوع الجارى هو الثانى للجنة، بعدما جاء اجتماعها الأول فى 23 يونيو الماضى، ورفضت فيه رفع مستوى التنبيه.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أعلن مرارًا عن قلقه إزاء تفشى المرض خارج البلدان المتوطن فيها، وحض الدول الأعضاء فى المنظمة على اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشى.