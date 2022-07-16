نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال الآن.. رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 أو مباشراً رسالة قصيره على الرمز #567* في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رسمياً عن موعد فتح رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 الدورة الأولى دورة جوان، سوف يكون متا ح أمام الطلاب اليوم السبت 16 جولية، بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، التي انتهت بنسبة 99% ولم يتبقى عليها سوى توقيع السيد عبد الحكيم بالعابد، لكي يتم نشرها لتنهي حالة القلق عند أكثر من 700000 طالب وطالبة في عموم ولايات الجزائر، الذين خاضوا الامتحانات وسط إجراءات مشددة لمنع الغش الإلكتروني بين الطلاب، وعملت الوزارة كل جهدها حتى خرجت الامتحانات شفافة، لم يسجل بها سوى 16 حالة غش إلكتروني فقط وسط كل هذا العدد الضخم من الطلاب.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها أن بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، سيكون إعلان نتائجهم عبر فضاء الأولياء، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فأن الإعلان سوف يكون عبر موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات بالمجان، كما أتاحت الوزارة إمكانية الإستعلام عن طريق الرسائل القصيرة sms عير الرمز #567* من خلال الشبكات الثلاث العاملة في الجزائر” موبليس، أوريدو، وجيزي”، للتيسير على الطلاب في الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة، وفيما يلي ألية أستخراج النتيجة إلكترونياً.

حالة من التفاؤل تحاول وزارة التربية الوطنية الجزائرية إرسالها للطلاب، قبل عقد المؤتمر الصفي لوزير التربية، والذي سيشرح فيه كافة تفاصيل النتيجة، تخرج التصريحات بأن مؤشر النتيجة مرتفع عن العام السابق، وكذالك تحاول الوزارة أن تطمئن الطلاب بكافة السبل، بعد أن رصدة حالة من القلق الكبير عند أغلب الطلاب من النتيجة.

وزارة التربية الجزائرية تحدد موعد إعلان البكالوريا

بلاغ بخصوص إعلان نتائج امتحان شهادة #البكالوريا دورة جوان 2022 pic.twitter.com/bE4VQBaJ0m — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بلاغ بخصوص إعلان نتائج امتحان شهادة #البكالوريا دورة جوان 2022 pic.twitter.com/bE4VQBaJ0m — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) July 15, 2022

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022

الدخول على موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات onec.gov.dz .

. أو الدخول المباشر على رابط الباك bac.onec.gov.dz .

. تحديد نتائج البكالوريا دورة جوان 2022.

كتابة رقم التسجيل للمترشح الموجود في الاستدعاء في خانة رقم التسجيل.

كتابة الرقم السري الموجود أسفل الأستدعاء ثم الإجابة عن السؤال العشوائي.

وأخيرا أنقر على بحث أو عرض النتيجة.

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر للمترشحين المتمدرسين

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz .

. في حالة أن لم يكن لك حساب أنقر على تسجيل جديد.

ثم أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد نتائج الباك 2022 دورة جوان.

سجل البيانات المطلوبة عن الطالب.

ثم أنقر على عرض الدرجات وقم بطباعة كشف النقاط.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022

كافة الأخبار التي تخرج من المواقع الجزائرية المقربة من وزارة التربية تؤكد أن النتائج سوف تعلن يوم 2022/07/16 القادم على أقصى تقدير حتى يتم الاستعداد لفتح رابط التسجيلات الجامعية 2022 والتي تمر بعدة مراحل وتتطلب وقت كبير للانتهاء منها قبل السنة الجامعية الجديدة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

أشرف وزير التربية الوطنية،الأستاذ عبد الحكيم بلعابد،مساء يوم الأربعاء13جويلية2022 بثانوية الرياضيات،على اختتام أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي2022-2023 والتي حضرها إطارات الإدارة المركزية،مديرو التربية والأمناء العامون لمديريات التربية.https://t.co/kSrfThRJZD pic.twitter.com/FEr9O48e6Q — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) أشرف وزير التربية الوطنية،الأستاذ عبد الحكيم بلعابد،مساء يوم الأربعاء13جويلية2022 بثانوية الرياضيات،على اختتام أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي2022-2023 والتي حضرها إطارات الإدارة المركزية،مديرو التربية والأمناء العامون لمديريات التربية.https://t.co/kSrfThRJZD pic.twitter.com/FEr9O48e6Q — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) July 14, 2022

في ظل عمل الوزارة الدؤوب للتحضير للعام الدراسي الجديد قام السيد وزير التربية الوطنية اليوم بالإشراف على ختام الندوة الوطنية الخاصة بالتحضير للعام الدراسي 2023/2022 القادم والتي حضرها بجانب الوزير كافة قيادات الوزارة من أجل بحث كافة الملافات المرتبطة بالتجهيز للدخول المدرسي.

رابط نتائج الباك الجزائر 2022 دورة جوان

تعتبر الشهادة الثانوية العامة أو الباك كما يطلق عليها في الجزائر من أهم الشهادات في حياة الطلاب العلمية فهي التي تحدد الكلية التي سيدرس بها الطالب في المرحلة الجامعية فكل طالب يتمنى أن يحصل على أعلى الدرجات حتى يتمكن من الترشح للكلية التي يتمناها لذا تجد نتائج الباك 2022 من أهم موضوعات البحث خلال الفترة الحالية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم وكل أقاربهم.

نتائج البكالوريا الجزائرية 2021

يتوقع أن تكون نتائج هذا العام 2022 أفضل من نتائج العام الماضي 2021، التي أثرت كورونا على العملية التعليمية في الجزائر وجاءت نسب النجاح العام الماضي كما يلي، نسبة نجاح شعبة الآداب والفلسفة بلغت 58.20%، نسبة النجاح العامة في شعبة اللغات 74.7%، وجاءت نسبة نجاح شعبة الاقتصاد 51%، بينما شعبة العلوم بلغت نسبة النجاح بها 60%.