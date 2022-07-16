نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للمتقاعدين وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك شروط بالضمان الاجتماعي لابد أن يتم مراعاتها عند التقديم إن كنت متقاعداً، فالمملكة تقدم عادة خدمات متعددة للموظفين الذين قد أنهوا أعمارهم بخدمة الوطن تقديراً للجهود التي يقومون بها لتحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين، ولذلك فإننا عبر مقالنا سنقوم بتوضيح ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد بالتفصيل.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد؟

إن الأشخاص المتقاعدين لابد أن يكون متوفر بهم كافة الشروط حتى يحصل على الضمان الاجتماعي، وإليكم أهم هذه الشروط المحددة من الوزارة وهي كالآتي:

أولاً لابد من كون المتقاعد له جنسية سعودية ومقيم داخل أراضيها بشكل كامل.

ألا يقل عمر الشخص المتقاعد عن 60 عاماً أو أكثر من ذلك.

أن يكون مندرج من ضمن الفئات الغير القادرة على العمل.

يصنف من محدودي الدخل.

يقدم طلباً للحصول على المساعدة المقطوعة.

ولابد من تقديم طلب للضمان إلكتروني وإرفاق جميع المستندات التي يتم طلبها.

عدم كون المتقاعد ذو سجلاً تجارياً يكون باسمه أو حتى لديه رخصة تجارية.

خطوات التقديم للضمان

بإمكان المتقدمين أن يحصلوا على راتب الضمان الاجتماعي، ولكن لابد من التقديم عليه أولاً واتباع التعليمات التي تساعدهم في ذلك وهي كالآتي:

أولاً تسجل الدخول للبوابة التابعة للخدمات الإلكترونية hrsd.gov.sa.

تختار بعدها الخدمات الإلكترونية.

ثم معاش الضمان تضغط عليه.

تنقر فوق تقديم الآن.

تكتب جميع البيانات التي تخص الشخص المسجل.

ترفق المستندات التي يتم طلبها للتقديم.

تضغط فوق خانة تقديم الطلب.

وبهذا تكون تمكنت من التقديم على برنامج الضمان وتنتظر إلى أن يتم النظر بالطلب المقدم والمراجعة للبيانات وكذلك المستندات.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن جميع البيانات بالضمان للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل، وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات التي تكون لازمة لذلك وهي كالآتي:

أولاً تذهب لصفحة الاستعلام.

تقوم بإدخال رقم السجل المدني التابع للشخص المستفيد.

تدخل رقم الضمان التابع للمستفيد.

تكتب رمز التحقق الذي سيكون ظاهراً أمامك.

تضغط على كلمة عرض.

سترى جميع البيانات التفصيلية التابعة للشخص المستفيد من الضمان.

حالات إيقاف الضمان

وزارة الموارد أحياناً توقف معاش الضمان لبعض الأشخاص المستفيدين بسبب تواجد شيئاً يمنع الشخص من الحصول على راتب الضمان، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي: