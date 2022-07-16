نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين في جميع المراحل الدراسية وفق وزارة التعليم السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين والمعلمات بالمدارس السعودية، حيث وضعت وزارة التعليم السعودية أسس ومعاير التقَويم الجديد للعام الدراسَي 2022 -2023. ووضحت وزارة التعليم موعد عودة المعلمين والإداريين وذلك من اجل تنظيم الدراسة قبل عودة الطلاب للمقاعد الدراسية.
من المشار أليه أن الخطة الدراسية لتزويد الطلاب والطالبات بالتحضير لفهم ألية العملية التعلمية على مدار العام الكامل. مع معرفة عدد الاجازات الأسبوعية الممتدة وعدد العطلات الرسمية. لذلك سوف نتعرف على التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين والمعلمات.
التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين
كشفت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية بتويتر جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم 1444 – 1445 ووضحت تفاصيل موعد عودة الطلاب والمعلمين. وكذلك تم شمول جدول التقويم على موعد عودة الإداريين والمشرفين ومنسوبي التعليم بالمدارس والجامعات.
ونشرت الوزارة جدول التقويم عبر الموقع الرسمي moe.gov.sa ليكون مرجع لجميع الأشخاص الراغبين من التحقق من الأحداث الحقيقية بالتقويم. وتضمن التقويم الدراسي 1444 عوَدة المُعلمين والطلاب في آن واحد صباح يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28/8/2022.
جدول التقويم الدراسي 2022 – 2023
من الجدير بالذكر أن آلية التقويم الدراسي تختلف من عام إلي الأخر وتم شمول الدراسة بالمدارس السعودية على 3 فصول دراسية لكافة المراحل التعليمية. وتضمن جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 2023 علي النحو التالي:
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب والمعلمين
|01/02/1444
|28/08/2022
|إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس)
|25/02/1444
|21/09/2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|19/03/1444
|16/10/2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|16/04/1444
|10/11/2022
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|30/04/1444
|24/11/2022
|بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني
|10/05/1444
|04/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|24/05/1444
|18/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|22/06/1444
|15/01/2023
|إجازة يوم التأسيس (يوم الأربعاء والخميس)
|02/08/1444
|22/02/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|10/08/1444
|02/03/2023
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|20/08/1444
|12/03/2023
|بداية إجازة عيد الفطر المبارك
|22/09/1444
|13/04/2023
|موعد بدء الدراسة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك
|06/10/1444
|26/04/2023
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444
|04/12/1444
|22/06/2023
تفاصيل جدول الدراسة 1444
بالإضافة إلي ما سبق ذكره أن وزارة التعليم وضعت العديد من الخطط الدراسية للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية، وانعكس ذلك علي التقويم الدراسي حيث شمل كل فصل دراسي على عدد من الاجازات الأسبوعية. وجاءت تفاصيل جدول الدراسة على النحو التالي:
من خلال ما تم توضيحه بجدول التقويم الدراسي 1444 أن موعد عودة المعلمين والطلاب يوم الأحد الموافق الاول من صفر 1444. موعد عودة الإداريين والمشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم يوم الاثنين الموافق 24 محرم 1444.
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