نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين في جميع المراحل الدراسية وفق وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين والمعلمات بالمدارس السعودية، حيث وضعت وزارة التعليم السعودية أسس ومعاير التقَويم الجديد للعام الدراسَي 2022 -2023. ووضحت وزارة التعليم موعد عودة المعلمين والإداريين وذلك من اجل تنظيم الدراسة قبل عودة الطلاب للمقاعد الدراسية.

من المشار أليه أن الخطة الدراسية لتزويد الطلاب والطالبات بالتحضير لفهم ألية العملية التعلمية على مدار العام الكامل. مع معرفة عدد الاجازات الأسبوعية الممتدة وعدد العطلات الرسمية. لذلك سوف نتعرف على التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين والمعلمات.

التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين

كشفت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية بتويتر جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم 1444 – 1445 ووضحت تفاصيل موعد عودة الطلاب والمعلمين. وكذلك تم شمول جدول التقويم على موعد عودة الإداريين والمشرفين ومنسوبي التعليم بالمدارس والجامعات.

ونشرت الوزارة جدول التقويم عبر الموقع الرسمي moe.gov.sa ليكون مرجع لجميع الأشخاص الراغبين من التحقق من الأحداث الحقيقية بالتقويم. وتضمن التقويم الدراسي 1444 عوَدة المُعلمين والطلاب في آن واحد صباح يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28/8/2022.

جدول التقويم الدراسي 2022 – 2023

من الجدير بالذكر أن آلية التقويم الدراسي تختلف من عام إلي الأخر وتم شمول الدراسة بالمدارس السعودية على 3 فصول دراسية لكافة المراحل التعليمية. وتضمن جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 2023 علي النحو التالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب والمعلمين 01/02/1444 28/08/2022 إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس) 25/02/1444 21/09/2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة 19/03/1444 16/10/2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة 16/04/1444 10/11/2022 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 24/11/2022 بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 04/12/2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة 24/05/1444 18/12/2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة 22/06/1444 15/01/2023 إجازة يوم التأسيس (يوم الأربعاء والخميس) 02/08/1444 22/02/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 02/03/2023 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 12/03/2023 بداية إجازة عيد الفطر المبارك 22/09/1444 13/04/2023 موعد بدء الدراسة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 06/10/1444 26/04/2023 إجازة نهاية أسبوع ممتدة 08/11/1444 28/05/2023 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444 04/12/1444 22/06/2023

تفاصيل جدول الدراسة 1444

بالإضافة إلي ما سبق ذكره أن وزارة التعليم وضعت العديد من الخطط الدراسية للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية، وانعكس ذلك علي التقويم الدراسي حيث شمل كل فصل دراسي على عدد من الاجازات الأسبوعية. وجاءت تفاصيل جدول الدراسة على النحو التالي:

من خلال ما تم توضيحه بجدول التقويم الدراسي 1444 أن موعد عودة المعلمين والطلاب يوم الأحد الموافق الاول من صفر 1444. موعد عودة الإداريين والمشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم يوم الاثنين الموافق 24 محرم 1444.