نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية 2022 وفقًا لتحديد وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن التقويم ومعرفة ميعاد ابتداء الدراسة بدأ الجميع في الاستفسار عن التفاصيل الخاصة بالتسديدات التي أصابت المرحلة الثانوية، إذ أن بقية المراحل قد طبق عليهم النظام الجديد من العام الماضي، ولكن المرحلة الثانوية بجميع مراحلها سيتم تطبيق عليها النظام بالعمل قادم 1444، ولذلك التساؤلات زادت عن هذا الأمر بشكل ملحوظ ومن خلال مقالنا سنوضح لكم ما هو نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية.

ما هو نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية؟

وزارة التعليم حددت مسارات حتى تحسن من مستويات الطلاب مستقبلاً وبشكل يكن متوافق مع رؤيتها 2030، ولقد قامت وزارة لتحديث هذه المسارات، فالهدف من هذه التعديلات هو إحداث فروق تساعد الطلاب في أن يختاروا الاتجاه الذي يكون أكثر مناسبة إليهم من بعد انتهاء مرحلة الثانوية، ولقد جاءت التعديلات بإطار التطوير الخاص بالعملية التعليمية داخل السعودية.

المسار العام بالثانوية

إن المسار العام هو من الأشياء التي يختارها الطلاب يحدد اختصاصهم الجامعي مستقبلاً، ولقد جاء إطلاق هذه المسارات بإطار التحقيق لرؤية المملكة 2030 وتحديث جميع المجالات بما في ذلك مجال التعليم، ولقد أنشىء المسار يساعد الطلاب في أن يختاروا المسار الصحيح لهم المتوافق مع القدرات والخبرات المعرفية والعلمية لديهم، وإليكم المسارات الثانوية وهي كالآتي:

أولاً المسار الشرعي.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب.

المسار الإنساني العام.

مسار إدارة الأعمال.

مسار علوم الحياة والصحة.

آلية التطبيق للمسارات الثانوية

سيتم التطبيق لنظام المسارات وفقاً لآلية محددة صدرت من وزارة التعليم، وإليكم الآلية التي سيتم بها تطبيق المسارات الثانوية وهي كالآتي:

السنة الأولى تكون سنة مشتركة يتم إعداد كافة الطلاب وتهيئتهم لنظام الجديد عبر التطبيق لعمليات القياس والتوجيه وكذلك الفرد.

ثم بعد ذلك بالسنة الثانية والثالثة يطبق بهم المسارات بمجالين، إما العلوم التطبيقية الطبية، تضم مسار الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم الحياة والصحة.

أو المجال الآخر العلوم الشرعية الإنسانية وهو يضم مسار إدارة الأعمال والمسار الإنساني وكذلك المسار الشرعي.

أهداف نظام المسارات

إن وزارة التعليم قد أطلقت نظام المسارات حتى تحقق الأهداف، وإليكم هذه الأهداف وهي كالآتي: