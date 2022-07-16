نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. رابط الديوان الوطني للامتحانات نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر عبر back.once.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الديوان الوطني للامتحانات هو المصدر الإلكتروني الرسمي المعلن عنة من خلال وزارة التربية، وهو الرابط الذي يتيح لكافة الممتحنين نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر عبر back.once.dz، ومن ثم سوف نشير إلي هذا الرابط ونوضح لكم بشرح ميسر بخطوات توضحية كيف تستخرج كشف نقاط نتائج الباك 2022 الجزائر في لحظات، ومن ثم عليك متابعة التقرير حتي تتعرف علي كل تلك المعلومات من المصدر الرسمي لها، وذلك بعد أن تكاثرت الإشاعات حول النتيجة في الساعات الماضية، الأمر الذي أصاب الطلاب وأولياء الأمور بقلق وتوتر ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بموعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2022 برقم التسجيل في الجزائر.

رابط الديوان الوطني للامتحانات نتائج البكالوريا

تجد من خلال رابط الديوان الوطني للامتحانات نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر، هذا ومن المرتقب إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة لنحو 700 الف ممتحن، هذا وقد تم إعلان نسبة النجاح لبعض الطلاب في شعبة العلوم والرياضيات، كذلك في الشعبة الادبية، هذا وقد صرح وزير التربية في الجزائر الاستاذ عبد الحكيم بلعابد أن النتائج سوف تتاح عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك لتوفير الجهد والوقت علي الطلاب وأولياء الأمور، كذلك لمنع الاختلاط خاصة لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ميعاد إعلان نتائج البكالوريا 2022

في سياق الاخبار المتداولة حول موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل في الجزائر، نوضح لكم أن ما تم تداوله حول إعلان النتيجة في الفترة بين 16 حتي 18 جويلية غير صحيح، وذلك لعدم الإشارة إلي تلك الفترة رسميا من قبل وزارة التربية الجزائرية، وقد نفت الوزارة ما تم تداوله حول إعلان النتائج في تلك المدة، وأشارت إلي أنها ستكون متاحة قريبا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نتائج البكالوريا برقم التسجيل 2022

عليك عزيزي طالب الباك في الجزائر، أن تقوم بتتبع تلك الخطوات لتحصل علي نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل عبر الانترنت

زيارة موقع back.once.dz .

. ادخل رقم التسجيل.

اترك اسم الممتحنين الثلاثي.

حدد الشعبة التابع لها الطالب.

اختر الولاية التابع لها.

انقر علي كلمة عرض النتيجة.

هذا ونؤكد أن خدمة التعليقات للمتابعين الكرام سوف تكن متاحة،من خلال صندوق الوصف المتاح في نهاية هذا التقرير، ومن خلال تلك التعليقات يمكنكم ترك الاستفسار أو الاسم ورقم التسجيل لنشير اليكم فور إعلان نتائج الممتحنين، وفي سياق آخر نجد أن وزارة التربية الوطنية في الجزائر اكدت علي عدم الانسياق وراء ما تم تداوله في الساعات الأخيرة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلنت أنها سوف تتيح النتيجة وتعلنها عبر الرابط التابع لتلك المواقع، إلا أنها اخبار غير صحيحة وان المصدر الرسمي الإلكتروني للنتيجة هو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

إعلان نتائج الباك 2022 اليوم في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عبر الصفحة الرسمية لها اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اليوم السبت 16 جويلية هو الميعاد الرسمي لإعلان نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل، وفي هذا السياق سوف تتمكن من الحصول علي النتيجة اليوم في تمام الساعة 16 مساء عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.