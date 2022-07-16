نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع أماكن سياحية في جدة للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مدينة جدة أحد أكبر مدن المملكة السعودية، وإليكم عدد كبير من أروع أماكن سياحية في جدة للعوائل، حيث تتمتع مدينة جدة بالعديد من الشواطئ والمنتجعات إلى جانب المنتزهات الترفيهية التي تضم عدد كبير من الأنشطة الترفيهية تصلح للنزهات العائلية، ولمحبي مدن الملاهي تتعدد الملاهي في مدينة جدة وتتوفر بها كافة الخدمات التي تحتاجها العائلات لقضاء يوم ممتع ومشوق في سعادة وسرور، وتضم جميع أماكن الترفيه بجدة بعض المطاعم والكافيهات والجلسات المريحة لجميع أفراد العائلة، ولمحبي الأنشطة الرياضية الترفيهية بإمكانهم ممارسة هواياتهم المفضلة في المنتزهات والشواطئ وغيرها، وإليكم أفضل أماكن الترفيه بجدة.

أفضل اماكن سياحية في جدة للعوائل

تضم مدينة جدة مجموعة كبيرة من مراكز التسوق، التي توفر احتياجات العوائل في النزهات الترفيهية، وتوفر الكافيهات والمطاعم والملاهي والأنشطة الترفيهية للأطفال والكبار، كما يوجد بمدينة جدة بعض الوجهات السياحية الفاخرة مثل المسجد العائم ومسجد خديجة بغلف، إلى جانب عدد كبير من الشواطئ والمنتجعات مثل شاطئ المرجان، شاطئ السيف، شاطئ الاسكندرية، شاطئ الرمال الفضية، وفيما يلي أهم حدائق الملاهي الترفيهيى بجدة.

فقيه أكواريوم بجدة

إذا كنت من محبي الأحياء المائية والحياة البحرية فها قد وجدت ضالتك بمدبنة جدة، حيث يحتوي فقيه أكواريوم على أكثر من 7000 نوع وفصيلة من الأحياء المائية والكائنات البحرية، ويوفر للزائرين أمتع الأماكن لالتقاط الصور، ويوجد بداخله مدينة للملاهي للأطفال، إلى جانب ساحة لعب مخصصة للأطفال ومطعم مميز يقدم أشهى الوجبات في بوفيه مفتوح.

جدة جنغل

إذا كنت من محبي الحياة البرية والحيوانات البرية بمختلف أنواعها، بإمكانك عيش المغامرة والتشويق مع أقوى وأكبر حديقة للحيوانات في مدينة جدة، والتي تتيح للزائرين الإستمتاع بالتفاعل مع الحيوانات والحياة الطبيعية، وتضم الحديقة أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية وأكثر من 200 نوع من الطيور المتنوعة، كما يتوفر ممشى رياضي ومنتزه عام للكبار والصغار، إلى جانب المطاعم والكافيهات، وهي من أنسب أماكن الترفيه للعوائل بجدة.

ايس لاند جدة

يعتبر مركز ايس لاند بجدة من أقوى أماكن الترفيه والسياحة بجدة، والذي يضم العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وذلك بالإضافة مراكز التسوق وأماكن اللعب والمرح والترفيه، وكما يتوفر به صالة مخصصة للعب البولينج ومطاعم لإعداد الوجبات السريعة، ونادي مخصص لألعاب الفيديو.

ننقل لكم أفضل أماكن الترفيه بجدة والتي تصلح للنزهات العائلية، وتضم العديد من الرحلات التشويقية ورحلات السفاري، إلى جانب الأماكن الموفرة لأنشطة تفاعلية تتيح للزائر التفاعل مع الحياة الطبيعية بشكل آمن، تابعونا للمزيد.