الشرطة الأمريكية تعلن إخلاء مبنى مطار سان فرانسيسكو الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى سان فرانسيسكو فى الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنه "تم إخلاء المبنى الدولى فى مطار سان فرانسيسكو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعدما عثرت الشرطة على جسم مشبوه فى المطار عقب تهديد بوجود قنبلة".





وحسبما نقلت "رويترز"، أشارت شرطة سان فرانسيسكو فى بيان نشرته عبر "تويتر"، إلى أن الضباط تلقوا تهديدًا بوجود قنبلة فى المطار، وعثروا على طرد مشبوه فى أثناء التحقيق. كما أعلن المطار فى تغريدة عبر تويتر، منتصف الليل تقريبا، أنه "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولى"، موضحًا أنه علق أيضًا خدمتى قطارات بعد تهديد القنبلة. فيما اعتقلت الشرطة رجلاً للاشتباه به.

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