الدفاع الأمريكية: نرحب بقبول روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفى، إنه "بإمكان روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات فى أى وقت، وأينما أرادت ذلك، ومن شأن ذلك أن يمثل خطوة إيجابية".
وتأتى التصريحات الأمريكية تعقيبًا على إعلان الرئاسة الروسية "الكرملين" عن "انفتاح موسكو على المفاوضات مع الجانب الأوكرانى، ولكن على كييف أن تدرك أنه كلما تأخرت موافقتها على التفاوض، سيكون التوصل إلى اتفاق مع موسكو أصعب".
كما أشارت روسيا إلى أن أوكرانيا جمدت الحوار الذى جرت عدة جولات منه فى بيلاروسيا وإسطنبول فى وقت سابق.
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