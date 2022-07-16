مقاطعة أمريكية ترصد انتشار متحور جديد سريع الانتشار من أوميكرون

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تتم متابعة السلالة "بى أيه75-2-"، ورصدت الولايات المتحدة 6 حالات إصابة بالمتحور الجديد حتى يوم الخميس الماضى، من بينها حالتان فى ولاية كاليفورنيا، وحالة فى مقاطعة لوس أنجليس، حسبما أعلنت مديرة الصحة بالمقاطعة، باربرا فيرير.
وقالت فيرير فى بيان صحفى إنها "تبدو أن لها تحورات إضافية تسهل من الانتشار وتتجنب المناعة"، مضيفة أنها "تنتشر سريعًا إلى حد ما فى أنحاء الهند".
ويعكف العلماء على متابعة تطورات المتحور الجديد، وما إذا كان ظهور السلالة "بى أيه 75-2-" يمكن أن يؤدى إلى تفاقم انتشار الموجة الحالية التى تغذيها سلالة "بى أيه5"، إحدى متحورات سلالة أوميكرون، التى تتسم بأنها شديدة العدوى.
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