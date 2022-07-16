متى موعد إعلان اهلية حساب المواطن للمستفيدين الجدد من برنامج حساب المواطن الجديد

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عمر شويل - جدة متي موعد إعلان اهلية حساب المواطن للمستفيدين الجدد، من اكثر الاستفسارات التي يرغب جميع الأفراد المتقدمين بالتسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد. موعد إعلان أهلية حساب المواطن وخاصة أن الجهات المختصة قد أكدت انه إذا تم التسجيل قبل يوم 16 يوليو سيتم تأهيل الفرد. لذلك نوضح عبر موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن اهلية حساب المواطن للمستفيدين الجدد.

اهلية حساب المواطن الجديد

كشفت الجهات المختصة بالعمل في برنامج حساب المواطن أن جميع الأشخاص المسجلين في البرنامج بعد إعادة فتح التسجيل. سيتم تأهيلهم بالبرنامج بشرط التسجيل قبل يوم 16 يوليو 2022. على أن يحصلون على راتب حساب المواطن الشهري مع دفعة شهر أغسطس. ويتم ذلك بعد دراسة الاهلية والتأكد من استحقاقهم على الدعم المادي. لذلك يبحث المستفيدين الجدد عن حقيقة إعلان نتائج اهلية حساب المواطن بعد يوم 16 يوليو 2022.

متى موعد إعلان اهلية حساب المواطن للمستفيدين الجدد ؟

من خلال السابق ذكره، فقد أعلن حساب المواطن عن موعد سداد الدفعة الأولى لدعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد. وقدر المسجلون الجدد أن نتائج الاستحقاق سيتم أعلانها يوم 16 يوليو ومع ذلك فقد كان إعلان برنامج حساب المواطن كالتالي:

جميع المسجلين للدعم قبل 16 يوليو 2022 ستتم دراسة أهليتهم من يوم غد وتستمر الدراسة حتى نهاية الشهر الميلادي الحالي.

يتم صدور الاهلية وإعلانها مع نهاية شهر يوليو 2022.

على أن يتم الدخول من خلال حساب الفرد المسجل للبوابة الإلكترونية ومعرفة القبول أو الرفض من استحقاق حساب المواطن للدعم المالي.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد توضيح متي موعد إعلان اهلية حساب المواطن للمستفيدين الجدد. الآن نتوجه بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن بعد إعادة فتح التسجيل بالبرنامج، ويتم الاستعلام عن نتائج أهلية المستفيدين من البرنامج على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية يجب اختيار دراسة الاهلية.

ألان يظهر أمامك بياناتك واذا تم قبول الاهلية أو رفضها مع ذكر السبب.

موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس

من الجدير بالذكر أن رواتب المستفيدين من برنامج الدعم المادي يتم صرفه يوم العاشر من كل شهر ميلادي. وذلك بعد دراسة أهلية حساب الموُاطن للمستفيدين من الدفعة. من خلال ذلك فان موعد صرف دفعة أغسطس يوم 10 من نفس الشهر الموافق يوم الأربعاء.