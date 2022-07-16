نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر وموعد الإعلان عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الآلاف من الأسر المصرية من طلاب الشهادة الثانوية، حيث قد انتهت جميع امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري قبل أجازة العيد 7 يوليو 2022، وقد أعرب عدد كبير من الطلاب على أن الامتحانات كانت جيدة في مستوي الطالب المتوسط، وينتظر الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية إعلان النتيجة حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إن عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 139000 طالب وطالبة من القسم العلمي 46648 ومن القسم الأدبي 91392 طالب وطالبة ومن شعبة العلوم الإسلامية 143، وقد أعلنت الأزهر الشريف أن عملية التصحيح ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى يوم السبت 16 يوليو 2022 وتستمر أعمال التصحيح لمدة 10 أيام.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

بدأت امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري لهذا العام للقسم العلمي يوم السبت 7 يونيو 2022 وللشعبة الأدبي 5 يونيو 20227 و انتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 والقسم العلمي يوم الخميس 7 يوليو 2022 ولم يتم البدء في عملية التصحيح بسبب إجازة عيد الأضحي، وأعلن الأزهر أن التصحيح سيتم على أعلى درجة من الشفافية بداية من يوم السبت 16 يوليو 2022.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

انتهت جميع امتحانات الثانوية العامة الأزهرية لهذا العام 2022 قبل بداية اجازة عيد الاضحى، استمرت الامتحانات لمدة 30 يوم حتى يوم 7 يوليو 2022، أعلن القطاع الأزهري منذ أيام قليلة على أن عملية التصحيح ورصد الدرجات ستبدأ من يوم السبت 16 يوليو 2022 وتستمر عملية التصحيح لمدة 10 أيام ومن المتوقع ظهور النتيجة أول شهر أغسطس 2022.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

كما حددت القطاع الأزهري الشريف أن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري سيتم رفعها على المواقع الرسمية التابعة للقطاع الأزهري فور الأنتهاء من عملية التصحيح، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: