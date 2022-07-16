التقديم في كلية الملك فيصل الجوية 1444 “الشروط والأوراق” سلم رواتب الخريجين 2023

التقديم في كلية الملك فيصل الجوية 1444 التي تعد من أهم الكليات بالمملكة لذلك يتساءل الكثير من الطلاب عن الشروط اللازم توافرها للتقديم بها بعد الشهادة الثانوية، كما ان بها أقسام مختلفة ليتخرج منها الطيارين، الذين يتم تدريبهم بالكلية بمهارة وكفاءة عالية على الطيران، ومن الجدير بالذكر انه يعود تاريخ تأسيسها الي عام ١٩٦٨، ولمعرفة كافة تفاصيل التقديم، والكثير من الأمور تابع المقال.

شروط التقديم في كلية الملك فيصل الجوية 1444

وقد صرحت وزارة الدفاع بالسعودية الشروط التي لابد توافرها للتقديم في الكلية 1444 والتي يقع مقرها بمدينة الرياض، وإليكم الشروط موضحة كالتالي:

لابد من حصول الشخص المتقدم على شهادة الثانوية بالسعودية، أن يكون الطالب المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم بالمملكة العربية السعودية حيث لا يحق لأصحاب الجنسيات الأخرى التقدم للالتحاق بالجامعة.

تجاوز الكشف الطبي، كشف الهيئة البدنية بنجاح، انهاء المتقدم خدمته العسكرية وذو سمعة وسيرة حسنة، إجراء المقابلة المخصصة بنجاح.

لابد أن يكون أعزب، أن يكون ذو وزن وطول مناسب حسب ما تحدده الكلية الجوية.

خطوات التقديم في كلية الملك فيصل الجوية

وبعدما عرضنا لكم في السطور السابقة أهم الشروط التي يجب توفرها للتقديم بالجامعة، نوضح لكم كيفية التقديم من خلال الرابط الرسمي لموقع الكلية موضح كالتالي:

في البداية يتم الدخول على موقع كلية الملك فيصل، ثم يقوم الطالب بتسجيل الاسم والرقم السري على موقع الكلية بعد ذلك يتم اختيار بوابة التسجيل بالكلية، كتابة اسمه رباعي ورقم الهوية، وكافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم يقوم الطالب بتسجيل الاسم والرقم السري على موقع الكلية بعد ذلك يتم اختيار بوابة التسجيل بالكلية، كتابة اسمه رباعي ورقم الهوية، وكافة البيانات المطلوبة للتسجيل. ثم يقوم بإرفاق صور شخصية له، سوف يطلب منك رفع عدد من الأوراق على موقع التسجيل الخاص بالكلية في النهاية تابع بعد إتمام التسجيل انتظر اشعار بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للكلية الجوية بالمملكة

تقديم الدفتر العائلي للطالب.

كذلك إحضار صورة من الهوية الوطنية للأب أو ولي الأمر.

أيضًا تقديم نسخة من شهادة إتمام الشهادة الثانوية، إحضار الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.

من الضروري تقديم ما يثبت اجتياز كل من اختبار الكفايات، والقدرات العامة.

رواتب كلية الملك فيصل الجوية

يحصل المتخرجين من هذه الكلية على رواتب قيمة، وتختلف باختلاف الرتب، وسوف نتعرف عليها بالتفصيل، وهي كالتالي:

أولًا راتب الملازم

راتب الملازم الدرجة الأولى 7590 ريال سعودي.

الملازم الدرجة الثانية يتقاضى 7970 ريال سعودي شهريًا.

الملازم في الدرجة الثالثة 8350 ريال سعودي شهريًا.

يبلغ راتب الملازم الدرجة الرابعة 8730 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة 9110 ريال سعودي.

الدرجة السادس 9490 ريال سعودي شهريًا.

الملازم الدرجة السابع يحصل على 9870 ريال سعودي.

يبلغ راتب الملازم الدرجة الثامنة 10250 ريال سعودي شهريًا.

الدرجة التاسعة يحصل الملازم 10630 ريال سعودي شهريًا.

راتب الملازم الدرجة العاشر 11010 ريال سعودي.

ملازم الدرجة ١١ يتقاضى راتب 11390 ريال سعودي شهريًا.

الدرجة ١٢ يحصل على 11770 ريال سعودي.

يبلغ راتب الملازم الدرجة ١٣ مبلغ 12150 ريال سعودي شهريًا.

الدرجة الرابعة عشر 12530 ريال سعودي شهريًا.

ثانيًا راتب الملازم الأول

راتب الملازم الأول الدرجة الأولى 8835 ريال سعودي.

الملازم الأول الدرجة الثانية يتقاضى راتب مقداره 9275 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة يحصل على راتب بقيمة 9715 ريال سعودي.

الملازم الأول الدرجة الرابعة 10155 ريال سعودي.

يحصل الملازم الأول الدرجة الخامسة علي 10595 ريال سعودي.

الدرجة السادسة 11035 ريال سعودي.

السابعة 11475 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة 11915 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة يتقاضى 12355 ريال سعودي.

العاشرة 12795 ريال سعودي.

الحادية عشر 13235 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشر 13675 ريال سعودي.

الثالثة عشر 14115 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشر يحصل على راتب شهري مقداره 14555 ريال سعودي.

الخامسة عشر 14995 ريال سعودي.

ثالثًا رواتب النقيب الشهرية ١٤٤٤