نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ما معنى لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا” لـ حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين توضح أسباب الرسالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك رسالة تظهر لكثير من المواطنين المسجلين بحساب المواطن من الرسالة، وهي أنه لم يتم دراسة الحالة الخاصة بالأهلية بشكل مسبق، مما جعل الكثير يتساءلون عن هذا الأمر والبرنامج لم يقصر مطلقاً، ودائما يجيب عن الأسئلة ويرسل الإشعارات التي تلزم بالتوقيت المناسب، لضمان أن يصل الدعم للمستحقين، ومن خلال مقالنا سنوضح إليكم ما معنى لم يتم دراسة الأهلية مسبقا؟.

“ما معنى لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا”؟

هناك بعض الأشخاص قالوا بأنه تظهر إليهم رسالة بعدم دراسة الأهلية وهذا يرجع لسببين، وإليكم هذين السببين وهما كالآتي:

أولاً التأخر بالتسجيل يجعل البرنامج يقوم بإشعار الشخص الذي قام بالتسجيل بعدم دراسة الأهلية، الخاصة به وعليه أن يكمل الطلب قبل إتيان يوم 10 بالشهر السابق لتاريخ الدفعة.

السبب الثاني هو التأخر بتقديم طلب الاعتراض ستظهر إليك رسالة وقتها، ومن بعد التقديم يتم الدراسة وإرسال النتائج من خلال الموقع.

التحقق من النتائج بحساب المواطن

لكي تستطيع أن تتحقق من الرسائل الخاصة بالأهلية داخل برنامج حساب المواطن، عليك أن تتبع بعض الخطوات التي تساعد في هذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تذهب لموقع حساب المواطن.

تستكمل جميع الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول.

تضغط فوق كلمة دراسة الأهلية التي تجدها في القائمة الرئيسية.

تطلع على الحالة الخاصة بالاستحقاق حتى تعرف التفاصيل.

تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

بإمكان جميع المستفيدين من حساب المواطن أن يقدموا على الأهلية، وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية:

تزور موقع حساب المواطن https://eservices.ca.gov.sa.

تسجل الدخول عبر استخدام رقم الهوية وكلمة السر.

تضغط فوق كلمة دراسة الأهلية.

تطلع على حالة الأهلية.

تضغط على الأسباب الخاصة بعدم الأهلية.

تطلع على حالة الأهلية.

تضغط فوق أسباب عدم الأهلية.

تقرأ التنبيهات وتضغط فوق تقديم اعتراض.

ترفع جميع المرفقات التي يتم طلبها وتقوم بإدخال البيانات.

تضغط فوق رفع المرفق بعد الانتهاء.

موعد نزول حساب المواطن بعد التسجيل

إن الإيداع المالي لحساب المواطن يكون باليوم العاشر في الشهر الميلادي، وقد يتقدم يوماً أو يتأخر يوم إن كان ميعاد الصرف مصادف لعطلة أسبوعية، فإن كان الجمعة يقدم للخميس، وإن كان السبت يتم تأخيره إلى الأحد، وعليك أن تستعلم من الأهلية وتتحقق منها باستمرار حتى تضمن أن يستمر الدعم.