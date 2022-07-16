الصين تسجل 547 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 129 مصحوبة بأعراض و418 بلا أعراض.

وسجلت الصين 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 113 مصحوبة بأعراض و420 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 227272 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض، دون تغير عن بيانات اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 28 إصابة جديدة بلا أعراض يوم الجمعة، انخفاضا من 42 في اليوم السابق، وخمس حالات مصحوبة بأعراض مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق. وجميع الإصابات كانت في مناطق الحجر الصحي.