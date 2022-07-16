الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن صفارات الإنذار دوت فى مدينة عسقلان وغلاف غزة جنوب إسرائيل، فيما أبلغ عدد من المستوطنين عن سماعهم أصوات انفجارات تزامنا مع صوت صفارات الإنذار.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن طائرات حربية أغارت على موقع عسكرى تابع لحركة "حماس" فى غزة ردا على إطلاق الصاروخين.
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