مصرع 9 أشخاص بتحطم مروحية عسكرية فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأشارت قناة "تيليفيسا" المكسيكية إلى أن المروحية من نوع "بلاك هوك" وتابعة للقوات البحرية المكسيكية. وتبين الصور من مكان الحادث أن المروحية تحطمت بشكل كامل. ولم يصدر أى تأكيد رسمى لحصيلة الضحايا من قبل وزارة الدفاع المكسيكية ولم يتم الكشف عن الأسباب المحتملة للحادث.

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