نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سافر الان ببطاقة الهوية .. عاجل البحرين تقرر السماح لكافة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بدخول الى أراضيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في قرار مفاجئ أعلنت ممكلة البحرين قرار هام لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالسماح لهم بدخول إلى أراضيها فقط ببطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم وخاصة دول قطر والمملكة العربية السعودية وباقي دول المحيط البحريني وذلك بدون التقييد بأي قرارت أو إجراءات تخص السفر بشكل مسبق .

البحرين تقرر السماح لمواطني دول الخليج العربية دخول أراضيها

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين اتخذت قرارا هاما بالسماح لمواطني دول الخليج بدخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة عند الرغبة في الحضور إلى البحرين وهو الأمر الذي قد لاقى ترحاب كبير في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي .

انتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون

ومن الجدير بالإشارة إلى أن وزارة شؤون الجنسية والإقامة في مملكة البحرين أعلنت أن القرار يشمل أيضا انتقال مواطنيها إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ظل قرارت الوزارة الأخيرة ومجلس التعاون الخليجي القاضية برفع الضرر عن المواطنين وتسهيل الانتقال بين دول المجلس وكانت في مقدمة الدول التي من المتوقع أن ترحب بهذا القرار هي المملكة العربية السعودية وذلك بعد فترة من تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية بالدخول من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك وقت انتشار فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

دول مجلس التعاون الخليجي

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي على اختلاف مواقعها الجغرافية إلى تسهيل عملية السفر والتنقل بينها وتجنب التعقيدات الخاصة بالسفر لمواطني دول المجلس خاصة أن هناك العديد من الروابط القبلية والدينية واللغوية والجغرافية التي تربط دول المجلس بعضا البعض وهو الأمر الذي يجعل من قرار البحرين خطوة في طريق أن تكون دول الخليج بالنسبة إلى مواطنيها كما الحال في دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالتنقل في ما بينها بدون تأشيرة دخول يكفى فقط أنك مواطن من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وتشهد دول الخليج في خلال الفترة الحالية تطوير واسع النطاق في مختلف المجالات خاصة في السفر وفي التعاملات الحكومية خاصة بالمملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.