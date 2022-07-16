نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1444-2022.. اقتراب تسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1444-2022 ، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فيما يخص مواعيد التسجيل في الجامعات ١٤٤٤-٢٠٢٢ ، حيث يزداد البحث في الوقت الحالي من قبل الكثير من الأشخاص في المملكة ممن يرغبون في إجراء عملية تسجيل الجامعات السعودية. وفقاً لجميع الشروط المعلنة والموضحة من قبل كل جامعة على حده.

مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1444-2022

مواعيد تسجيل الجامعات السعودية ١٤٤٤-٢٠٢٢ ، هي محل بحث واهتمام عدد كبير جداً من الطلبة والطالبات وحملة البكالوريوس في المملكة العربية السعودية الآن. وذلك من أجل الإقدام على معرفة الموعد لمحدد من قبل كل جامعة، كما تُعلن كل جامعة عن الضوابط والمؤهلات والشروط المطلوبة التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإجراء عملية التسجيل في الجامعات السعودية 1444. متى يفتح تسجيل الجامعات.

وقبل أن نستعرض معكم المواعيد المقررة نود أن نذكركم أن ما ستجدونه من مواعيد سيكون مرتب حسب موعد التسجيل في كل جامعة على حدة. وجاء ضمن الإعلان عن مواعيد تسجيل الجامعات ١٤٤٤ ، موعد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية. وغيرها من الجامعات والكليات السعودية، تابعوا معنا التفاصيل.

مواعيد تسجيل الجامعات ١٤٤٤

نضع بين أيديكم الآن جدول كامل يحتوي على مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1444-2022 ، يُمكنكم الإطلاع عليها الآن بكل سهولة ويسر ودون البحث عبر المحرك العالمي جوجل، ذلك في إطار سعينا الدائم من أجل توفير عليكم الوقت والجهد.

– موعد تسجيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادِن: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١١/٢٧هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ – موعد تسجيل كلية الملك فهد الأمنية (طلاب): يبدأ: السبت ١٤٤٣/١٢/٣هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٨هـ – موعد تسجيل وزارة الدّفاع (طلاب): يبدأ: الخميس ١٤٤٣/١٢/١٥هـ – موعد تسجيل جامعة طيبة: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/١٨هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ – التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/١٨هـ ينتهي: الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ – تسجيل برنامج التدرّج الوظيفي أرامكو ITC: يبدأ: الاثنين ١٤٤٣/١٢/١٩هـ ينتهي: الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ – تسجيل جامعة الملك سعود للعلوم الصحيّة (الحرس): • فرع الأحساء وجدّة: يبدأ: الاثنين ١٤٤٣/١٢/١٩هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ • فرع الرّياض: مع القبول الموحّد، أي: • الطّالبات :بدأ: السّبت ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ • الطلّاب :يبدأ: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ – موعد التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز (البرامج المجانية): يبدأ: الثلاثاء ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ ينتهي: الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ – البرامج المدفوعة (برسوم): يبدأ: الثلاثاء ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ ينتهي: الأحد ١٤٤٤/١/١٦هـ – موعد تسجيل كلية الأمير سلطان العسكريّة للعلوم الصحية: يبدأ: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ ينتهي: الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ – موعد التسجيل في القبول الموحد: • الطالبات :بدأ: السّبت ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ / الطلّاب :يبدأ: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ – موعد تسجيل جامعة الملك خالد: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ – موعد التسجيل في جامعة المجمعة: الطّالبات :بدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ / الطلّاب :يبدأ: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ – موعد تسجيل جامعة الملك فيصل: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨ – موعد تسجيل جامعة جازان: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ – موعد التسجيل في الكليّة التقنية: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ – موعد تسجيل جامعة نجران: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: السّبت ١٤٤٤/١/١هـ – موعد التسجيل في جامعة الأمير سطام: •الطّالبات :يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ / الطلّاب : مع القبول الموحد، أَي: يبدأ: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ – موعد تسجيل جامعة بيشة: يبدأ: الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ينتهي: الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ – موعد تسجيل جامعة شقراء: الطّالبات :يبدأ: الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ ينتهي: الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ / الطلّاب : يبدأ: الجمعة ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ينتهي: الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ – موعد تسجيل جامعة حفر الباطن: يبدأ: الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ ينتهي: السبت ١٤٤٤/١/١هـ – موعد التسجيل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع: يبدأ: الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ ينتهي: الخميس ١٤٤٤/١/٦هـ – موعد تسجيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: يبدأ: الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ ينتهي: .السبت 8/1/1444

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد تفاصيل مواعيد تسجيل الجامعات السعودية 1444 ، فقد تعرفنا على موعد التسجيل في الجامعات السعودية 2022 ، كل جامعة على حدة. وسنتابع معكم المزيد من أهم وأخر الأخبار فيما يخص الشروط ورابط التقديم في الجامعات السعودية 1444 ، وذلك من خلال تقارير أخرى منفردة.